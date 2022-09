Roberto Speranza | il comunista onirico a trazione cinese

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 settembre 2022) Conè un casino. Perché dovendo parlare di lui, o menti o dici il vero: e in entrambi i casi ne esci male, dici cose sgradevoli. Puoi dire, come fa Draghi al meeting di potere di CL, che è un grandioso ministro della Salute: ma un premier forse può permettersi di non tenere vergogna, se invece fai il cronista un minimo di decenza la devi conservare. Oppure puoi dire la verità e a quel punto ti ritrovi coperto di conseguenze: perché l’esimio personaggio non gradisce, comprensibilmente, essere messo allo specchio. E allora che dobbiamo dire qua? Ricordare la gestione efferata della strategia anti Covid? I rapporti critici, subito, presto, di Francesco Zambon subito insabbiati? La preoccupante classe burocratica che lo circondava, al ministro, da Ranieri Guerra a Ricciardi? I protocolli sciagurati, l’attesa “vigile” a base di tachipirina, la sistematica guerra ...