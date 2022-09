Nuvola con la sagoma della Regina Elisabetta appare in cielo dopo la sua morte: la foto diventa virale (Di sabato 10 settembre 2022) dopo l’arcobaleno apparso sopra a Buckingham Palace mentre veniva dato l’annuncio della morte della Regina Elisabetta, l’immagine della sagoma della sovrana in una Nuvola. I social si stanno scatenando in queste ore su questi episodi “celesti” che sono subito stati bollati come “segnali”. Se l’arcobaleno potrebbe essere una mera coincidenza data dal fatto che a Londra aveva appena smesso di piovere ed era spuntato un timido raggio di sole, la sagoma tra le nuvole è decisamente più suggestiva. Ad immortalarla è stata una donna di Telford nell’est della contea di Shropshire, nel Regno Unito, che ha pubblicato la foto su Facebook l’8 settembre scorso, proprio il giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022)l’arcobaleno apparso sopra a Buckingham Palace mentre veniva dato l’annuncio, l’immaginesovrana in una. I social si stanno scatenando in queste ore su questi episodi “celesti” che sono subito stati bollati come “segnali”. Se l’arcobaleno potrebbe essere una mera coincidenza data dal fatto che a Londra aveva appena smesso di piovere ed era spuntato un timido raggio di sole, latra le nuvole è decisamente più suggestiva. Ad immortalarla è stata una donna di Telford nell’estcontea di Shropshire, nel Regno Unito, che ha pubblicato lasu Facebook l’8 settembre scorso, proprio il giorno ...

