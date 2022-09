Non solo Vlahovic: ecco le quote dei favoriti per il titolo di capocannoniere (Di sabato 10 settembre 2022) La vittoria del titolo di capocannoniere è davvero molto ambita dagli attaccanti, con Dusan Vlahovic che è uno dei più quotati in Serie A. La nuova stagione di Serie A è appena iniziata, ma sicuramente uno dei momenti più importanti che terrà sulle spine tutti i tifosi è capire quale potrà essere il nuovo capocannoniere, con Dusan Vlahovic che si candida a tutti gli effetti come uno dei nomi principali. LaPresseNon possiamo assolutamente negare come gli attaccanti siano quei giocatori che possono essere considerati quelli che fanno vendere maggiormente i biglietti e che scaldano il cuore dei tifosi. Per questo motivo è normale come da diversi anni a questa parte sia sempre più importante per le grandi squadre avere a disposizione un centravanti che possa segnare davvero valanghe di reti per poter ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 settembre 2022) La vittoria deldiè davvero molto ambita dagli attaccanti, con Dusanche è uno dei più quotati in Serie A. La nuova stagione di Serie A è appena iniziata, ma sicuramente uno dei momenti più importanti che terrà sulle spine tutti i tifosi è capire quale potrà essere il nuovo, con Dusanche si candida a tutti gli effetti come uno dei nomi principali. LaPresseNon possiamo assolutamente negare come gli attaccanti siano quei giocatori che possono essere considerati quelli che fanno vendere maggiormente i biglietti e che scaldano il cuore dei tifosi. Per questo motivo è normale come da diversi anni a questa parte sia sempre più importante per le grandi squadre avere a disposizione un centravanti che possa segnare davvero valanghe di reti per poter ...

GiuseppeConteIT : Per noi il programma elettorale non è un malloppo di carta da consegnare qualche giorno prima delle elezioni. È que… - CarloCalenda : Sbaglia @EnricoLetta che dice che abbiamo smesso di combattere. Non solo non abbiamo smesso di combattere, ma stiam… - CarloCalenda : Si pensa che il compito di un politico sia parlare alla “pancia del Paese”. Ma la verità è che bisognerebbe iniziar… - Gigliom57 : RT @ntx650: Ma anche Berlino dice no al prezzo massimo del gas , quindi non solo Orban , ecco le mistificazioni del PD , sono veramente mis… - graglietti : RT @jacopo_iacoboni: Sbaglierò, e ci vuole ancora tempo per avere esiti definitivi, ma la situazione per la Russia comincia a essere estrem… -