Napoli-Spezia 1-0 | Raspadori | “Un gol che rimarrà nel mio cuore”

"Ho ancora i brividi, era una partita importante e in alcune situazioni siamo stati poco lucidi. Ci abbiamo creduto fino alla fine e ho vissuto una delle più belle emozioni della mia carriera. È un momento che rimarrà nel mio cuore". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, autore del gol vittoria contro lo Spezia. Spalletti lo ha confermato in campo nella ripresa: "Stavo bene – spiega a Dazn – Solo dopo l'esultanza non stavo più in piedi". Ci sono margini per fare meglio: "Dobbiamo limare i dettagli, che sono decisivi in queste partite. Servono marcature preventive, poi noi davanti dobbiamo fare il nostro. Qui ho trovato un grande gruppo, venire a Napoli è una scelta che rifarei", ha concluso Raspadori.

