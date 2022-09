Napoli, a 13 anni in giro sullo scooter armato di coltello: interviene la Polizia (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli. A 13 anni andava in giro con un coltello a serramanico. Fermato dai poliziotti del Commissariato di Posillipo un adolescente sorpreso, a bordo di uno scooter insieme ad un altro giovane, in possesso di un’arma da taglio. Il ragazzino si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 settembre 2022). A 13andava incon una serramanico. Fermato dai poliziotti del Commissariato di Posillipo un adolescente sorpreso, a bordo di unoinsieme ad un altro giovane, in possesso di un’arma da taglio. Il ragazzino si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

berlusconi : Con il mio governo nel 2009, abbiamo inaugurato il primo rigassificatore a Rovigo, poi il termovalorizzatore di Ace… - lastknight : Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Uffi… - AGIcom24 : RT @TutelaMagliaNA: Sembrava una di quelle partire viste e riviste a cui ci siamo abituati in questi anni, ma alla fine quel pallone si è d… - checenefotte : Luca Gotti sei ridicolo. Ventotto tiri in porta, 28, ti abbiamo preso a pallonate e solo per culo ne hai preso uno… - mirkosibilio : RT @TutelaMagliaNA: Sembrava una di quelle partire viste e riviste a cui ci siamo abituati in questi anni, ma alla fine quel pallone si è d… -