Milano, esplosione in un garage: militante di estrema destra perde un braccio maneggiando un ordigno bellico della sua collezione (Di sabato 10 settembre 2022) Stava sistemando un ordigno della Prima guerra mondiale sul suo tavolo da lavoro nel garage di Milano quando a Daniel Biavaschi, 34 anni, è esplosa in mano una bomba. L’esplosione gli ha tranciato di netto un arto all’altezza dell’avambraccio e provocato lesioni molto gravi sul volto e all’addome. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’incidente è avvenuto alle 14.20 di venerdì 9 settembre nel box di via Gianluigi Banfi, al quartiere milanese Basmetto. Nel garage della casa dei genitori è stato ritrovato un piccolo arsenale: proiettili di mortaio e vari vecchi ordigni che Biavaschi si divertiva a collezionare. Cimeli che cercava da solo nei boschi con il metaldetector e che poi catalogava per origine ed epoca di fabbricazione. Una passione che ha ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022) Stava sistemando unPrima guerra mondiale sul suo tavolo da lavoro neldiquando a Daniel Biavaschi, 34 anni, è esplosa in mano una bomba. L’gli ha tranciato di netto un arto all’altezza dell’avame provocato lesioni molto gravi sul volto e all’addome. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’incidente è avvenuto alle 14.20 di venerdì 9 settembre nel box di via Gianluigi Banfi, al quartiere milanese Basmetto. Nelcasa dei genitori è stato ritrovato un piccolo arsenale: proiettili di mortaio e vari vecchi ordigni che Biavaschi si divertiva a collezionare. Cimeli che cercava da solo nei boschi con il metaldetector e che poi catalogava per origine ed epoca di fabbricazione. Una passione che ha ...

