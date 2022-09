Luigi Mastroianni, la compagna in dolce attesa finisce in ospedale: ecco come sta ora (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dall’inizio di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare, Luigi Mastroianni ha annunciato di non poter essere presente. Nella serata di ieri, attraverso le IG Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato che la sua compagna incinta è stata portata al pronto soccorso. ANNULLATO L’EVENTO – Attraverso il suo account su L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dall’inizio di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare,ha annunciato di non poter essere presente. Nella serata di ieri, attraverso le IG Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato che la suaincinta è stata portata al pronto soccorso. ANNULLATO L’EVENTO – Attraverso il suo account su L'articolo

infoitcultura : Luigi Mastroianni salta un evento perché la compagna è in pronto soccorso - infoitcultura : Uomini e Donne Luigi Mastroianni, notte in ospedale - infoitcultura : Luigi Mastroianni, notte in ospedale: paura per la compagna incinta - infoitcultura : La fidanzata di Luigi Mastroianni Anna Scuderi incinta in ospedale - occhio_notizie : #LuigiMastroianni, notte in #ospedale: paura per la compagna incinta #uominiedonne -