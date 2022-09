Lotta, Mondiali 2022: ai ripescaggi Giovanni Freni, fuori Riccardo Vito Abbrescia e Mirco Minguzzi (Di sabato 10 settembre 2022) Sono scattati oggi, sabato 10 settembre, i Mondiali senior 2022 di Lotta, che si terranno alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia, fino a domenica 18 settembre: protagoniste oggi le prime quattro categorie di peso della greco-romana, con tre italiani in gara. Gli azzurri sono stati tutti sconfitti all’esordio, ma Giovanni Freni ha avuto accesso ai ripescaggi di domani. Definitivamente eliminati invece, Riccardo Vito Abbrescia e Mirco Minguzzi. Nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg Giovanni Freni è sconfitto agli ottavi di finale dal numero 1 del tabellone, l’azero Eldaniz Azizli, il quale si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto dopo 1’31” ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Sono scattati oggi, sabato 10 settembre, iseniordi, che si terranno alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia, fino a domenica 18 settembre: protagoniste oggi le prime quattro categorie di peso della greco-romana, con tre italiani in gara. Gli azzurri sono stati tutti sconfitti all’esordio, maha avuto accesso aidi domani. Definitivamente eliminati invece,. Nella categoria di peso non olimpica dei -55 kgè sconfitto agli ottavi di finale dal numero 1 del tabellone, l’azero Eldaniz Azizli, il quale si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto dopo 1’31” ...

FrisbeeGoat : RT @officialmaz: Considerazione notturna che rt domani: La lotta #scudetto potrebbe essere molto equilibrata. Inizio anticipato. Calendario… - SpazioCiclismo : Anche la Nuova Zelanda deve rinunciare a diversi corridori in vista dei Mondiali di #Wollongong2022, sia a causa de… - labrosport : ????????? Il campione italiano, scuola New Popeye, all'assalto del titolo iridato assoluto. - CassieKedi : RT @ONEinItalia: I/le #ONEActivists hanno fatto faville quest’estate ?? (come sempre!). Ecco un riassunto della nostra campagna #GenerAction… - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’Italia lotta, soffre, batte la Francia e torna in semifinale di un Mondiale dopo 12 anni -