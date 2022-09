Letta: governa chi vince il 25, dal Pd nessuna volontà inciuci (Di sabato 10 settembre 2022) "Il 25 settembre è un voto che deciderà: vinceremo noi o la destra. Da parte nostra non c'è alcuna volonta' di inciuci o di operazioni poco trasparenti". Lo ha affermato, fra l'altro il segretario del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) "Il 25 settembre è un voto che deciderà:remo noi o la destra. Da parte nostra non c'è alcuna volonta' dio di operazioni poco trasparenti". Lo ha affermato, fra l'altro il segretario del ...

Corriere : Crozza nei panni di Meloni: «Mo’ che ce staccano er gas me tocca de governà?» - PoliticaNewsNow : Letta, “chi vince governa, non ci saranno inciuci” - serenel14278447 : Verso il voto, Meloni: “Il 15 settembre fermo la campagna elettorale per discutere dl Aiuti”. Letta: “Faremo subito… - Moixus1970 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Enrico #Letta: 'La partita si gioca tra noi e il centrodestra. Chi vince governa, con il sistema uninominal… - BrunoZariati : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Enrico #Letta: 'La partita si gioca tra noi e il centrodestra. Chi vince governa, con il sistema uninominal… -