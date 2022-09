Italiani all’estero – De Palma: Difendere lo jus sanguinis (Di sabato 10 settembre 2022) Italiani all’estero – De Palma: Difendere e allargare lo jus sanguinis – I consolati dipendano dal Ministero degli Italiani all’estero, non da quello degli Esteri – Facilitare il ritorno in patria degli emigrati, anche solo per turismo – “Non sarò assenteista” – Nella nostra carrellata di interviste a esponenti politici canditati tra i residenti Italiani all’estero, oggi offriamo il nostro spazio a Vito De Palma (nella foto) che si presenta alla Camera per Fratelli d’Italia. Di seguito, l’intervista esclusiva che ci ha rilasciato. D.: De Palma, un suo sintetico, introduttivo biglietto da visita di presentazione nel quale citi, tra l’altro, anche le sue precedenti esperienze politiche. R.: “Sono nato a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022)– Dee allargare lo jus– I consolati dipendano dal Ministero degli, non da quello degli Esteri – Facilitare il ritorno in patria degli emigrati, anche solo per turismo – “Non sarò assenteista” – Nella nostra carrellata di interviste a esponenti politici canditati tra i residenti, oggi offriamo il nostro spazio a Vito De(nella foto) che si presenta alla Camera per Fratelli d’Italia. Di seguito, l’intervista esclusiva che ci ha rilasciato. D.: De, un suo sintetico, introduttivo biglietto da visita di presentazione nel quale citi, tra l’altro, anche le sue precedenti esperienze politiche. R.: “Sono nato a ...

borghi_claudio : Per gli Italiani all'estero che stanno votando ricordo che il simbolo per i partiti del centrodestra è unico ed è q… - EToniutti : Per gli italiani che votano all’estero, nella busta ricevuta, mancano i partiti extra-parlamentari che non si posso… - matteosalvinimi : Amici italiani all'estero, anche a voi spetta il compito di scegliere chi governerà l'Italia per i prossimi cinque… - SimonaBosch : @fgavazzoni Giuro non vorrei sminuire il voto degli italiani all'estero, (tanto meno il suo) ma mi chiedo per quale… - Paola06102138 : RT @Erminio58810238: La #lamorgese spieghi come mai nelle buste inviate per il voto agli italiani all'estero ci sono volantini del PD è una… -