Inter, Zhang cerca compratori o investitori: mandato a Goldman Sachs. Ecco a quali cifre la proprietà è disposta a vendere il club (Di sabato 10 settembre 2022) L’Inter è in cerca di un compratore, o quantomeno di un socio di minoranza. La famiglia Zhang, attuale socio di maggioranza del club, avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di cercare sul mercato investitori Interessati. A dare la notizia è stato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin sul sul account Twitter, spiegando che la cifra richiesta sarebbe di 1,2 miliardi di euro. L’8 settembre, riporta la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra la banca d’affari e i vertici nerazzurri: l’obiettivo, però, sarebbe quello di trovare un socio di minoranza che possa aiutare la società a rientrare – entro il 2024 – dal prestito di 275 milioni ricevuto dal fondo Oaktree. Durante l’incontro è stata aggiornata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) L’è indi un compratore, o quantomeno di un socio di minoranza. La famiglia, attuale socio di maggioranza del, avrebbe datodire sul mercatoessati. A dare la notizia è stato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin sul sul account Twitter, spiegando che la cifra richiesta sarebbe di 1,2 miliardi di euro. L’8 settembre, riporta la Gazzetta dello Sport, si è tenuta una riunione tra la banca d’affari e i vertici nerazzurri: l’obiettivo, però, sarebbe quello di trovare un socio di minoranza che possa aiutare la società a rientrare – entro il 2024 – dal prestito di 275 milioni ricevuto dal fondo Oaktree. Durante l’incontro è stata aggiornata la ...

