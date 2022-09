Il Chelsea non può forzare un’eredità e Graham Potter deve prendersi cura del numero uno (Di sabato 10 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Todd Boehly e co. vogliono che Graham Potter sia un appuntamento a lungo termine, ma un’eredità si basa sul successo e il successo al Chelsea significa trofei. Graham Potter è forse l’appuntamento manageriale più emozionante del Chelsea in questo secolo. Ogni allenatore permanente firmato durante il regno di Roman Abramovich, a parte le leggende del club Frank Lampard e Roberto Di Matteo, aveva vinto uno scudetto prima di arrivare allo Stamford Bridge; la maggior parte di loro aveva vinto molto di più. L’unico successo inciso di Potter ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Todd Boehly e co. vogliono chesia un appuntamento a lungo termine, masi basa sul successo e il successo alsignifica trofei.è forse l’appuntamento manageriale più emozionante delin questo secolo. Ogni allenatore permanente firmato durante il regno di Roman Abramovich, a parte le leggende del club Frank Lampard e Roberto Di Matteo, aveva vinto uno scudetto prima di arrivare allo Stamford Bridge; la maggior parte di loro aveva vinto molto di più. L’unico successo inciso di...

