I poveri non creano lavoro e invece di ringraziare chi glielo dà, rompono, dice Flavio Briatore (Di sabato 10 settembre 2022) L'imprenditore Flavio Briatore torna ad infiammare la polemica su chi non dispone di certe facoltà economiche. Le sue parole sempre più spiazzanti. A poche settimane dalla chiamata alle urne, l'imprenditore Flavio Briatore torna a dire la sua su cosa, a suo dire in Italia non funziona. A partire dal Reddito di Cittadinanza e dai troppi L'articolo proviene da Leggilo.org.

fabiocaninoreal : briatore dice che non ha mai visto poveri creare lavoro. Io dico che non ho mai visto ricchi diventare tali senza il lavoro dei poveri ???????? - fanpage : 'Ti sbagli, Flavio Briatore. La povertà non è una colpa, se non (casomai) dei più ricchi. E mi dispiace sentirti in… - GianlucaVasto : Se avessero fatto una coalizione avrebbero dovuto raggiungere il 10. Con Lista Unica il 3%. Poveri elettori inconsa… - Romeo77111184 : RT @fanpage: 'Ti sbagli, Flavio Briatore. La povertà non è una colpa, se non (casomai) dei più ricchi. E mi dispiace sentirti incolpare il… - Autarchico : @RaijinTristano @Lapax93 @jacopo_iacoboni La svolta in autunno la vedrai eccome: non appena ti sarà chiaro che noi… -