Governo, Tajani zittisce le malelingue: «Da FI nessun pregiudizio su Meloni premier» (Di sabato 10 settembre 2022) C’è solo da sperare che le parole di Antonio Tajani pongano ora fine al balletto di speculazioni finora tentate sul tema della premiership di Giorgia Meloni in caso di vittoria del centrodestra. E, ovviamente di primato di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione. Tajani parla da Palermo, dov’è accorso per tirare la volata a Renato Schifani, impegnato a sua volta a succedere a Nello Musumeci alla guida della Sicilia. Così Tajani all’Adnkronos Parole più chiare di quelle consegnate all’Adnkronos, il numero due di Forza Italia non avrebbe potuto usare circa l’incarico da assegnare alla Meloni per la formazione del Governo post-elettorale. «La scelta finale spetta al Capo dello Stato – premette -, il centrodestra si è dato una regola che noi rispetteremo, La forza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) C’è solo da sperare che le parole di Antoniopongano ora fine al balletto di speculazioni finora tentate sul tema dellaship di Giorgiain caso di vittoria del centrodestra. E, ovviamente di primato di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione.parla da Palermo, dov’è accorso per tirare la volata a Renato Schifani, impegnato a sua volta a succedere a Nello Musumeci alla guida della Sicilia. Cosìall’Adnkronos Parole più chiare di quelle consegnate all’Adnkronos, il numero due di Forza Italia non avrebbe potuto usare circa l’incarico da assegnare allaper la formazione delpost-elettorale. «La scelta finale spetta al Capo dello Stato – premette -, il centrodestra si è dato una regola che noi rispetteremo, La forza ...

