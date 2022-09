Elezioni 2022, Hollande: “Putin lavora per vittoria estrema destra in Italia” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Putin ora spera e lavora per una vittoria delle estreme destre in Italia”. Lo ha affermato in un’intervista a Repubblica l’ex presidente socialista francese, Francois Hollande, secondo cui “il risultato delle Elezioni Italiane sarà seguito in Francia con grande attenzione, potrebbe prefigurare quello che rischia di succedere qui nel 2027”. L’ex presidente ha sostenuto che “l’esempio Italiano può rafforzare la strategia che Marine Le Pen ha intrapreso da dieci anni, ovvero presentarsi come un partito tra i tanti, prendendo in prestito dalla sinistra il discorso sociale e dalla destra le invettive sulla sicurezza e l’immigrazione”. Sulla guerra in Ucraina, Hollande ha sottolineato che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “ora spera eper unadelle estreme destre in”. Lo ha affermato in un’intervista a Repubblica l’ex presidente socialista francese, Francois, secondo cui “il risultato dellene sarà seguito in Francia con grande attenzione, potrebbe prefigurare quello che rischia di succedere qui nel 2027”. L’ex presidente ha sostenuto che “l’esempiono può rafforzare la strategia che Marine Le Pen ha intrapreso da dieci anni, ovvero presentarsi come un partito tra i tanti, prendendo in prestito dalla sinistra il discorso sociale e dallale invettive sulla sicurezza e l’immigrazione”. Sulla guerra in Ucraina,ha sottolineato che ...

