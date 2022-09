Corona virus | Italia | 484939 attualmente positivi a test -17872 in un giorno con decessi e guariti Totale di casi Dati della protezione civile | effettuati tamponi

oltrelab : Puglia: 1461961 positivi a test corona virus, incremento di 787 rispetto a ieri - Noi Notizie… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 4.017 Isolamento domiciliare: 498.622 Attualmente positivi: 502.8… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.391 di cui: Positivi all’… - masterninuz : @ffffjd e guarda caso chi muore durante il Corona Virus? Il ré e la regina. Ho detto tutto... - lucat1674 : @MatteoF1989 @7ilippo @bolli_donatella @gigi52335676 ....DEI TRAGICI E TERRIBILI MOTIVI PER CUI L'ITALIA SI TROVA S… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 10 settembre 2022 787 Nuovi casi 8.159 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 241 ......responsabile del rogo sviluppatosi domenica notte scorsa nel reparto di Ortopedia del Santa... Con questo ritrovamento salgono a 20 i casi di ungulati morti a causa delin Liguria. ... Puglia: 1461961 positivi a test corona virus, incremento di 787 rispetto a ieri Pronta a partire la campagna di vaccinazione contro Omicron, intanto in Liguria da metà luglio i ricoverati positivi sono scesi da 50 a 15 al giorno Si prepara a partire la nuova campagna vaccinale ...Milano, 10 set. (askanews) - Sono 15.565 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia dal ministero della Salute: nelle ultime 24 ...