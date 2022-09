Che party per Benedetta Parodi: con un po’ di ritardo si festeggiano i 50 anni (Di sabato 10 settembre 2022) Per Benedetta Parodi a un mese di distanza dalla sua vera data di nascita è tempo di festeggiare con amici e parenti tutti! Ha scelto la Franciacorta come location per la sua festa dei 50 anni. La giornalista e conduttrice di Bake Off Italia aveva spento le sue prime cinquanta candeline in Sardegna, insieme a suoi marito e ai suoi figli, oltre che ad alcuni amici presenti sull’Isola ma ieri, ha organizzato un super party al quale non sono mancati gli amici di una vita, i parenti e anche i suoi compagni di viaggio, Ernst Knam e Damiano Carrara. A dimostrazione, soprattutto la presenza del pastrychef, che i rapporti sono ottimi. Si era infatti un po’ chiacchierato questa estate quando Benedetta non era stata presente al matrimonio di Damiano ( spiegando poi sui social che a causa di alcuni impegni presi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) Pera un mese di distanza dalla sua vera data di nascita è tempo di festeggiare con amici e parenti tutti! Ha scelto la Franciacorta come location per la sua festa dei 50. La giornalista e conduttrice di Bake Off Italia aveva spento le sue prime cinquanta candeline in Sardegna, insieme a suoi marito e ai suoi figli, oltre che ad alcuni amici presenti sull’Isola ma ieri, ha organizzato un superal quale non sono mancati gli amici di una vita, i parenti e anche i suoi compagni di viaggio, Ernst Knam e Damiano Carrara. A dimostrazione, soprattutto la presenza del pastrychef, che i rapporti sono ottimi. Si era infatti un po’ chiacchierato questa estate quandonon era stata presente al matrimonio di Damiano ( spiegando poi sui social che a causa di alcuni impegni presi ...

