Carenza di aule a Fiumicino, Baccini: “Spetta al Comune la programmazione. Nascondersi dietro alle competenze non serve a molto” (Di sabato 10 settembre 2022) Ospitiamo un intervento del leader del centrodestra, on. Mario Baccini, sul tema della scuola a Fiumicino. Una lettera aperta alla cittadinanza, tramite le colonne del Faro online, con la quale si cerca di fare chiarezza su atteggiamenti, competenze e disponibilità. La vicenda della cronica mancanza di aule per le scuole superiori a Fiumicino e la discutibile posizione del Sindaco che scarica ogni responsabilità su Città Metropolitana – scrive Mario Baccini – merita un approfondimento serio e chiaro. Partiamo dall’aggettivo che tutti usano in ogni comunicato: cronica. Vuol dire presente da anni, da tutti conosciuta, problema atavico. Eppure ancora oggi si discute delle possibili soluzioni affrontando l’ennesima emergenza. Va da sé che se un problema è definito cronico a tutt’oggi, il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) Ospitiamo un intervento del leader del centrodestra, on. Mario, sul tema della scuola a. Una lettera aperta alla cittadinanza, tramite le colonne del Faro online, con la quale si cerca di fare chiarezza su atteggiamenti,e disponibilità. La vicenda della cronica mancanza diper le scuole superiori ae la discutibile posizione del Sindaco che scarica ogni responsabilità su Città Metropolitana – scrive Mario– merita un approfondimento serio e chiaro. Partiamo dall’aggettivo che tutti usano in ogni comunicato: cronica. Vuol dire presente da anni, da tutti conosciuta, problema atavico. Eppure ancora oggi si discute delle possibili soluzioni affrontando l’ennesima emergenza. Va da sé che se un problema è definito cronico a tutt’oggi, il ...

Mov5Stelle : Per il centrodestra il problema non è la carenza di aule, palestre, laboratori e attrezzature informatiche nelle sc… - ilfaroonline : Carenza di aule a Fiumicino, Baccini: “Spetta al Comune la programmazione. Nascondersi dietro alle competenze non s… - zazoomblog : Carenza aule a Fiumicino Centrodesta e liste civiche: “Stop allo scaricabarile. Urge un consiglio straordinario” -… - ilfaroonline : Carenza aule a Fiumicino, Centrodesta e liste civiche: “Stop allo scaricabarile. Urge un consiglio straordinario” - Gabriele812057 : RT @Mov5Stelle: Per il centrodestra il problema non è la carenza di aule, palestre, laboratori e attrezzature informatiche nelle scuole: no… -