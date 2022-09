AEW: CM Punk l’ha combinata grossa, gli Young Bucks inviano segnali d’interesse alla WWE (Di sabato 10 settembre 2022) Nel bene o (soprattutto in questo caso) nel male, CM Punk continua a spostare gli equilibri nel panorama del wrestling: infatti, a causa sua, la conferenza stampa post All Out è finita nel caos dopo che si è scagliato contro Colt Cabana, Hangman Page e gli Young Bucks. Punk è stato poi coinvolto in una rissa nel backstage con i Bucks e Omega, e successivamente sono stati tutti sospesi, con la possibilità addirittura di un prossimo licenziamento per il Second City Savior e Ace Steel. Stamford, ci ricevi? Sulla Message Board di F4WOnline, Ryan Frederick del Wrestling Observer ha fatto notare che gli Young Bucks hanno ritirato le opzioni sui loro contratti l’anno scorso, correggendo un fan che sosteneva che avessero firmato di recente un nuovo contratto con la ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Nel bene o (soprattutto in questo caso) nel male, CMcontinua a spostare gli equilibri nel panorama del wrestling: infatti, a causa sua, la conferenza stampa post All Out è finita nel caos dopo che si è scagliato contro Colt Cabana, Hangman Page e gliè stato poi coinvolto in una rissa nel backstage con ie Omega, e successivamente sono stati tutti sospesi, con la possibilità addirittura di un prossimo licenziamento per il Second City Savior e Ace Steel. Stamford, ci ricevi? Sulla Message Board di F4WOnline, Ryan Frederick del Wrestling Observer ha fatto notare che glihanno ritirato le opzioni sui loro contratti l’anno scorso, correggendo un fan che sosteneva che avessero firmato di recente un nuovo contratto con la ...

Zona_Wrestling : AEW: CM Punk l'ha combinata grossa, gli Young Bucks inviano segnali d'interesse alla WWE - TSOWrestling : Tutto ok l'operazione per CM Punk! #TSOW // #TSOS // #AEW - SpazioWrestling : AEW: CM Punk aveva pianificato tutto da giorni #CMPunk #AEW - SpazioWrestling : AEW: Ancora brutte notizie per CM Punk, i tempi di recupero si potrebbero allungare *RUMOR* #CMPunk #AEW - Cangius : Per tutti quelli che seguono il wrestling...il casino tra CM Punk, gli Elite e di conseguenza con il resto del back… -