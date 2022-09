A Napoli manifesti funebri e statuine per Elisabetta II (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo quelle della regina Elisabetta II arrivano le statuine di re Carlo III d’Inghilterra. sono in arrivo a San Gregorio Armeno, la celebre strada napoletana dei presepi artigianali, ecco le statuine di re Carlo III d’Inghilterra. Intanto, nelle botteghe dei maestri Michele Buonincontro e Marco Ferrigni a San Gregorio Armeno già da due giorni si vende Elisabetta II in miniatura della sovrana britannica e da due giorni sono regolarmente esposte al pubblico. “Abbiamo programmato di incrementare la produzione. Abbiamo anche intenzione di realizzarne di più piccole rispetto alla misura standard di 16 centimetri, diciamo una altezza di 10 cm”, sottolinea all’Adnkronos il maestro Marco Ferrigno. I prezzi saliranno? “Per adesso non credo. Se aumenteranno – spiega Ferrigno – è in ragione del caro energia e dei materiali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo quelle della reginaII arrivano ledi re Carlo III d’Inghilterra. sono in arrivo a San Gregorio Armeno, la celebre strada napoletana dei presepi artigianali, ecco ledi re Carlo III d’Inghilterra. Intanto, nelle botteghe dei maestri Michele Buonincontro e Marco Ferrigni a San Gregorio Armeno già da due giorni si vendeII in miniatura della sovrana britannica e da due giorni sono regolarmente esposte al pubblico. “Abbiamo programmato di incrementare la produzione. Abbiamo anche intenzione di realizzarne di più piccole rispetto alla misura standard di 16 centimetri, diciamo una altezza di 10 cm”, sottolinea all’Adnkronos il maestro Marco Ferrigno. I prezzi saliranno? “Per adesso non credo. Se aumenteranno – spiega Ferrigno – è in ragione del caro energia e dei materiali ...

