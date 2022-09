Viola divieto di avvicinamento alla moglie Arrestato 45enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 9 settembre 2022) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hannountarantino il quale, benchè sottoposto al “dipersona offesa”, è stato sorpreso dai militari mentre era intento a bussare con insistenzaporta della, cioè la persona a cui, non si sarebbe dovuto avvicinare a seguito di una denuncia sporta ddonna nei suoi confronti circa un anno fa. Dopo gli accertamenti di rito, il predetto, fermo restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è statoe, su disposizione dell’AG ionica, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.