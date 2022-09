Via al bonus benzina, dal 12 settembre le domande: a chi spetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bonus è stato introdotto dal decreto Aiuti e consiste in un credito d’imposta pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilè stato introdotto dal decreto Aiuti e consiste in un credito d’imposta pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore

AnnaB1947 : C'è malafede in quello che fa Conte con il decreto ha fatto la stessa cosa di quando ha tolto la fiducia a Draghi p… - Nonsoloambiente : Al via il #bonus #trasporti, valido per l’acquisto di abbonamenti al #TrasportoPubblico locale, regionale, interreg… - VideoAndria : #andria: In Puglia al via al bonus idrico per le famiglie a basso reddito, ecco - PaoloStanzani4 : - Martinz1366 : @ontherailaway Capisco ma da me si è andati all'assurdo e al contrario. Tutto via web e app e invece per usufruire… -