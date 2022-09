“Un caso al giorno di tentato suicidio fra i giovanissimi. Nei due anni di pandemia aumentati i ricoveri in neuropsichiatria” (Di venerdì 9 settembre 2022) Negli ultimi 10 anni gli accessi all’ospedale Bambino Gesù per aver pensato e pianificato il suicidio o averlo tentato sono cresciuti esponenzialmente, con un aumento in particolare del 75% nei 2 anni della pandemia rispetto al biennio precedente. Da 369 casi del 2018-2019 sono passati a 649 del 2020-2021, in media praticamente un caso ogni giorno. Lo documentano i dati registrati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio, il 10 settembre. Nell’ultimo decennio, il numero delle consulenze neuropsichiatriche al pronto soccorso dello stesso ospedale è aumentato di 11 volte, passando da 155 casi a 1.824. In particolare sono aumentate di quasi 40 volte (da 12 a 449 casi) le consulenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Negli ultimi 10gli accessi all’ospedale Bambino Gesù per aver pensato e pianificato ilo averlosono cresciuti esponenzialmente, con un aumento in particolare del 75% nei 2dellarispetto al biennio precedente. Da 369 casi del 2018-2019 sono passati a 649 del 2020-2021, in media praticamente unogni. Lo documentano i dati registrati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla prevenzione del, il 10 settembre. Nell’ultimo decennio, il numero delle consulenze neuropsichiatriche al pronto soccorso dello stesso ospedale è aumentato di 11 volte, passando da 155 casi a 1.824. In particolare sono aumentate di quasi 40 volte (da 12 a 449 casi) le consulenze ...

