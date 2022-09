Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 18:10 (Di venerdì 9 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alle cofano Giuliano Ferrigno ancora una volta le Notizie del Regno Unito in primo piano i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda dovrebbero tenersi il lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster Re Carlo ha lasciato la residenza scozzese con la regina Camilla Dove fino a stamattina aveva vegliato la salma di sua madre Elisabetta per raggiungere l’aeroporto di Aberdeen e dal imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra nella capitale britannica sono previsti una serie di impegni inclusa la sua programmazione formale e funzionale un incontro con la Premier League Strasse 1 con il duca di norfolk maestro di cerimonie di corte per definire i dettagli della commemorazione ufficiale Secondo me non hai nessuno i figli camera Anna erano al capezzale della regina Quando ieri è spirata gli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alle cofano Giuliano Ferrigno ancora una volta ledel Regno Unito in primo piano i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda dovrebbero tenersi il lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster Re Carlo ha lasciato la residenza scozzese con la regina Camilla Dove fino a stamattina aveva vegliato la salma di sua madre Elisabetta per raggiungere l’aeroporto di Aberdeen e dal imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra nella capitale britannica sono previsti una serie di impegni inclusa la sua programmazione formale e funzionale un incontro con la Premier League Strasse 1 con il duca di norfolk maestro di cerimonie di corte per definire i dettagli della commemorazione ufficiale Secondo me non hai nessuno i figli camera Anna erano al capezzale della regina Quando ieri è spirata gli ...

SkyTG24 : Ieri si è spenta a 96 anni la #ReginaElisabetta II Seguiamo la giornata - SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - PianetaMilan : MERCATO @acmilan E TOP NEWS – Rinnovo #Tonali. #Pioli in conferenza #ACMilan #Milan #SempreMilan - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Al via da lunedì somministrazioni con #vaccini modificati contro #Omicron… -