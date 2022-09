Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker | paparazzato con una donna | ecco chi è la nuova fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022)ha giàto? Pare proprio di sì. Perché se da una parte la storia d’amore della conduttrice con il chirurgo Giovanni Angiolini sembra essere giunta al capolinea, dopo pochi mesi, dall’altra l’ex compagno è stato, proprio recentemente, in compagnia di unasullo yatch. È lei lafiamma? View this post on Instagram A post shared by(@therealgram) Chi è Ruzwana Bashir paparazzata conIl settimanale Diva ehasullo yatch in ...