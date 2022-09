Tennis, Finali Coppa Davis 2022: a Glasgow match sospesi in caso di concomitanza con i funerali della Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) La Morte della Regina Elisabetta II, come normale, sta cambiando in toto il calendario sportivo britannico. La Premiere League di calcio per esempio ha deciso di rinviare la settima giornata prevista per questa settimana, così come tanti altri Campionati hanno sospeso tutte le attività. In tal senso oggi, venerdì 9 settembre, la LTA ha rilasciato una nota riguardante le Finali di Coppa Davis di Tennis (Girone D), previste a Glasgow (Scozia) dal 13 al 18 settembre, spiegando esplicitamente che, in caso di concomitanza con funerali della sovrana, tutte le gare pianificate saranno riprogrammate in segno di rispetto. “Tutti nella LTA condividono i sentimenti della Nazione profondamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) La MorteElisabetta II, come normale, sta cambiando in toto il calendario sportivo britannico. La Premiere League di calcio per esempio ha deciso di rinviare la settima giornata prevista per questa settimana, così come tanti altri Campionati hanno sospeso tutte le attività. In tal senso oggi, venerdì 9 settembre, la LTA ha rilasciato una nota riguardante ledidi(Girone D), previste a(Scozia) dal 13 al 18 settembre, spiegando esplicitamente che, indiconsovrana, tutte le gare pianificate saranno riprogrammate in segno di rispetto. “Tutti nella LTA condividono i sentimentiNazione profondamente ...

