Sporting Lisbona vs Portimonense – pronostico e possibili formazioni

Fresco di vittoria all'esordio in Champions League contro l'Eintracht Francoforte, lo Sporting Lisbona ospita sabato 10 settembre il Portimonense nel sesto turno della Primeira Liga. Gli ospiti, che sono attualmente in serie positiva da quattro vittorie consecutive, si recheranno all'Estadio Jose Alvalade alla ricerca di un successo sui padroni di casa, non avendo vinto nessuno degli ultimi nove incontri tra le squadre dall'ottobre 2018. Il calcio di inizio di Sporting Lisbona vs Portimonense è previsto alle 19 Anteprima della partita Sporting Lisbona vs Portimonense: a che punto sono le due squadre Sporting Lisbona Lo Sporting Lisbona ha dato il via alla sua ...

