Serie B | Palermo-Genoa 1-0 | decide un gol di Brunori

serieB123 : Serie B, festa Palermo: 1-0 al Genoa con la firma di Brunori - spaziocalcio : #SerieB, Matteo #Brunori rilancia il #Palermo: #Genoa battuto e gol annullato allo scadere - GDS_it : Nell’anticipo della quinta giornata di andata di Serie B, il Palermo ha superato al Barbera il Genoa per 1-0. Decis… - TUTTOB1 : Serie B: Palermo-Genoa 1-0, Brunori firma il successo dei rosanero - Luxgraph : Serie B, festa Palermo: 1-0 al Genoa con la firma di Brunori -

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla direttaGenoa , ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida diB. La vittoria delcon il segno ......fino a questo momento il calciatore che vestendo la maglia delaveva segnato più reti in un anno solare. Toni aveva segnato 27 gol nel 2004 , a cavallo tra la vittoria del campionati di...PALERMO - Al Barbera il Palermo di Corini raccoglie tre punti contro il Genoa di Blessin. I rosanero vincono 1-0 con la rete di Brunori nella ripresa. Un successo che porta i rosanero a quota 7 punti ...Prima sconfitta in campionato per il Genoa che perde di misura al Barbera contro i rosaneri. Parte meglio il Genoa che si rende pericoloso con Ekuban che solo, davanti a Pigliacelli, tira a lato. Il ...