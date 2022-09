CorriereCitta : Ritrovata Giada, la 17enne scomparsa. La mamma: ‘Grazie a tutti’ - TuttoSuRoma : Ritrovata Giada, la 17enne scomparsa a #Roma: era a casa di un amico - TuttoSuRoma : Ritrovata Giada De Luca, la 17enne scomparsa a #Roma tre giorni fa - EugenioGangale : Repubblica Roma: Ritrovata Giada De Luca, la 17enne scomparsa a Roma tre giorni fa. - rep_roma : Ritrovata Giada De Luca, la 17enne scomparsa a Roma tre giorni fa [aggiornamento delle 20:32] -

È statasana e salvaDe Luca, la ragazza di 17 anni di cui si erano perse le tracce il 6 settembre dopo che non aveva fatto rientro in una casa famiglia nella zona della Prenestina. In base a ...... e due progetti per un pubblico di tutte le età, Gilda e Fido, a cura diCosta e Giuseppe ... scandite da cartelloni di tre mesi in tre mesi, quest'anno il Libero lancia la sfida per una...Giada è stata ritrovata. La ragazza scomparsa tre giorni fa a Roma, dopo essere uscita dalla sua casa in zona Prenestina, è finalmente stata rintracciata dagli uomini del Commissariato Prenestino. E, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...