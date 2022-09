Rally Acropoli | Le Maestro da lezione a tutti nel Day 1

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ritorna di scena il WRC con il Day 1 di uno deipiù iconici di sempre, l’. Sotto il cocente sole del Peloponneso, Sebastien Loeb ricorda ache non si vincono nove titoli mondiali per puro caso, ma la sorpresa del giorno è Pierre-Louis Loubet. La Hyundai si rivela competitiva, mentre Kalle Rovanpera non è mai protagonista in questo inizio di gara. Ma come c’insegna l’esperienza di questa stagione, mai dare il finnico per battuto.: cosa succede nel day 1? Si comincia il giovedì sera, con la prova speciale show ricavata nello stadio olimpico di Atene. Thierry Neuville, autentico specialista delle prove spettacolo, batte di misura Loeb, mentre dietro di loro si consuma il confronto mondiale tra Rovanpera e Ott Tanak. L’estone prevarrà sul finlandese. Il venerdì ...

Tutte scusanti che un nove colte Campione del Mondo in vacanza aldell'ha il diritto di non chiamare in causa, tutte pressioni che il fuoriclasse dei fuoriclasse ha il diritto di non ...SS7 - DERBY FRANCESE L'ultima prova del venerdì delè stata vinta da Sebastien Loeb. Un risultato che permette al nove volte iridato di tornare in testa alla classifica generale , con appena 1,7 secondi sull'altra Ford Puma di Pierre - ...Loeb sfodera una prova maiuscola nell'ultima stage di giornata e torna in testa al Rally dell'Acropoli. Loubet scivola secondo davanti a Lappi e Neuville.Loeb va in testa, un giovane di nome Pierre-Louis Loubet lo batte e passa al comando. Il re si riprende nel finale, riconquista la leadership. È la “strana” doppietta Ford che nessuno immaginava. Hynd ...