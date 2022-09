Presentazioni, è il giorno del Pd: “La sfida è tra noi e una destra ostile al Sud” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono nel Sannio le Presentazioni di liste e candidati in vista del voto del 25 settembre. Nel pomeriggio, nella location del cortile di palazzo Paolo V, è stata la volta del Partito Democratico. La voce più attesa, visti anche i continui attacchi di Clemente Mastella, era quella di Susanna Camusso, in passato leader della Cgil nazionale e oggi capolista al Senato nel collegio plurinominale che comprende Benevento, Irpinia, Caserta e una parte consistente del Salernitano. “Il mio è un volto conosciuto, così come è noto il mio percorso. Gli elettori sapranno valutare. Questa visione a escludere del territorio non penso rappresenti una impostazione valida” – replica, evitando di inasprire i toni, l’esponente Dem. “Il vero tema – aggiungerà nel suo intervento- è il Mezzogiorno. Io continuo a pensare che un Paese diviso è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono nel Sannio ledi liste e candidati in vista del voto del 25 settembre. Nel pomeriggio, nella location del cortile di palazzo Paolo V, è stata la volta del Partito Democratico. La voce più attesa, visti anche i continui attacchi di Clemente Mastella, era quella di Susanna Camusso, in passato leader della Cgil nazionale e oggi capolista al Senato nel collegio plurinominale che comprende Benevento, Irpinia, Caserta e una parte consistente del Salernitano. “Il mio è un volto conosciuto, così come è noto il mio percorso. Gli elettori sapranno valutare. Questa visione a escludere del territorio non penso rappresenti una impostazione valida” – replica, evitando di inasprire i toni, l’esponente Dem. “Il vero tema – aggiungerà nel suo intervento- è il Mezzo. Io continuo a pensare che un Paese diviso è ...

