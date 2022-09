Olivera: «Darò tutto sul campo. Qui sulla strada del Napoli di Maradona» (Di venerdì 9 settembre 2022) Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha parlato della sua avventura in azzurro: le dichiarazioni dell’uruguaiano Mathias Olivera ha parlato ai canali ufficiali del Napoli. CITTA’ – «Ho visto molto poco di Napoli, ma dal poco che ho visto mi sembra una città molto bella. La gente è ovunque pronta a supportarti e questa è una cosa importante per un calciatore, una cosa che sente. Senti davvero la presenza dei tifosi quando sei in campo». Napoli – «Mi hanno raccontato molto, soprattutto su Maradona. Ha avuto una storia meravigliosa a Napoli e dobbiamo proseguire sulla stessa strada». TIFOSI – «Anzitutto grazie a tutti per l’accoglienza calorosa. Spero di dare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Mathias, terzino del, ha parlato della sua avventura in azzurro: le dichiarazioni dell’uruguaiano Mathiasha parlato ai canali ufficiali del. CITTA’ – «Ho visto molto poco di, ma dal poco che ho visto mi sembra una città molto bella. La gente è ovunque pronta a supportarti e questa è una cosa importante per un calciatore, una cosa che sente. Senti davvero la presenza dei tifosi quando sei in».– «Mi hanno raccontato molto, sopratsu. Ha avuto una storia meravigliosa ae dobbiamo proseguirestessa». TIFOSI – «Anzigrazie a tutti per l’accoglienza calorosa. Spero di dare ...

Mathias Olivera: "La gente di Napoli è sempre pronta ad aiutarti: li ringrazio per il caloroso benvenuto. Darò tutto in campo per raggiungere i nostri obiettivi". Il Napoli ha pubblicato poco fa sul proprio canale Youtube la rubrica "5 minuti con Mathias Olivera". Il terzino uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni. Mercato Napoli, Kim Min-Jae si presenta: 'Pronto a dare tutto. Koulibaly Insostituibile' - Dopo Mathias Olivera tocca a Kim Min-Jae presentarsi: "né io né nessun altro possiamo rimpiazzarlo - ammette Kim - ma di sicuro darò il massimo per fare bene".