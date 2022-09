Morte della regina Elisabetta: Archie e Lilibet Diana adesso sono principi (Di venerdì 9 settembre 2022) In Gran Bretagna i nipoti di un sovrano sono automaticamente principi: i figli di Harry e Meghan, così, hanno quel titolo che tanto piaceva all'ex attrice e che la regina Elisabetta (a suo dire) non aveva voluto conferire loro. Carlo III, però, potrebbe non essere d'accordo. E ha gli strumenti per impedire che la regola venga attuata Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) In Gran Bretagna i nipoti di un sovranoautomaticamente: i figli di Harry e Meghan, così, hanno quel titolo che tanto piaceva all'ex attrice e che la(a suo dire) non aveva voluto conferire loro. Carlo III, però, potrebbe non essere d'accordo. E ha gli strumenti per impedire che la regola venga attuata

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - languoremonoto : RT @Frances20665381: Questa è fuori di testa, si è vestita a lutto per la morte della regina Elisabetta... - arybarbarella : RT @Frances20665381: Questa è fuori di testa, si è vestita a lutto per la morte della regina Elisabetta... -