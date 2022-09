(Di venerdì 9 settembre 2022) Nella giornata odierna l’attaccante del, Zlatan, ha deciso di fare una bella sorpresa aidel reparto Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCSSan(Gruppo San). Lo svedese ha incontrato i suoi piccoli fan, regalando loro una giornata indimenticabile. Momenti di gioia, dunque, per i bimbi che hanno accolto felicemente, il quale ha dispensato tanti autografi e ha portato in dono alcune maglie ufficiali della squadra. L’evento è stato promosso da SD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San, che propone, tra le sue attività, anche progetti dedicati all’umanizzazione delle cure. SportFace.

AntoVitiello : Gli esclusi dalla lista #Champions del #Milan sono: #Tatarusanu #Vranckx #Thiaw #Adli #Ibrahimovic #Bakayoko #Florenzi invece è dentro - PietroMazzara : Uno tra #Tatarusanu e #BalloToure si unirà a #Ibrahimovic, #Vranckx, #Thiaw, #Adli, #Bakayoko e #Florenzi tra i gio… - sportface2016 : #SerieA | #Milan, #Ibrahimovic in visita ai bambini del Policlinico San Donato - PietroInferrera : Intanto, in un universo parallelo… ?? #Ibrahimovic #inter #milan - koki5_3 : RT @TuttoMercatoWeb: #Milan, iniziato l’allenamento a Milanello: assenti #Rebic, #Krunic, #Ibrahimovic e #Florenz ?? @antonello_gioia https:… -

