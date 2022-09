L’uomo che estrae la pistola in un supermercato per far rispettare la fila per le offerte (Di venerdì 9 settembre 2022) Momenti di ordinaria follia in un supermercato di Avezzano (L’Aquila), dove un cliente ha seminato il panico attorno alle otto di ieri, appena poco dopo l’apertura del punto vendita in via XX settembre. Di fronte al supermercato, infatti, si era creata una certa fila per l’acquisto di alcuni prodotti scontati e, quando le porte sono state aperte, le persone hanno cominciato ad entrare. Ma qualcuno ha fatto il furbo e ha tentato di superare chi lo precedeva pur di accaparrarsi i prodotti in sconto, scatenando così una discussione che è presto degenerata, con uno dei protagonisti della lite che ha improvvisamente tirato fuori una pistola puntandola al soffitto e scatenando il terrore generale, con immediato fuggi-fuggi dei presenti. Denunciato per minaccia aggravata L’uomo che ha sfoderato la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Momenti di ordinaria follia in undi Avezzano (L’Aquila), dove un cliente ha seminato il panico attorno alle otto di ieri, appena poco dopo l’apertura del punto vendita in via XX settembre. Di fronte al, infatti, si era creata una certaper l’acquisto di alcuni prodotti scontati e, quando le porte sono state aperte, le persone hanno cominciato ad entrare. Ma qualcuno ha fatto il furbo e ha tentato di superare chi lo precedeva pur di accaparrarsi i prodotti in sconto, scatenando così una discussione che è presto degenerata, con uno dei protagonisti della lite che ha improvvisamente tirato fuori unapuntandola al soffitto e scatenando il terrore generale, con immediato fuggi-fuggi dei presenti. Denunciato per minaccia aggravatache ha sfoderato la ...

