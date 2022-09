Filippo Gilberti morto sul campo da calcio | si indaga per omicidio colposo

Giornaleditalia : Brescia: Filippo Gilberti, 14enne, ucciso da un malore nel giorno del suo compleanno - Sandro_Russo74 : Per queste tragiche notizie piango, per una 96enne che ha vissuto la sua vita tra lusso e aristocrazia sinceramente… - rep_milano : Morto a 14 anni Filippo Gilberti: aveva avuto un malore sul campo da calcio nel giorno del compleanno - faustoderossi68 : Morto il 14enne Filippo Aveva avuto un malore sul campo di calcio - infoitinterno : Morto Filippo Gilberti, il 14enne che ha avuto un malore sul campo di calcio -

Si era accasciato sul campo da calcio a causa di un malore nella serata di venerdì durante un allenamento. La sua lotta in ospedale è durata cinque giorni, ma purtroppo il 14ennesi è dovuto arrendere. Il giovane è morto mercoledì nella terapia intensiva del Civile. Si stava allenando con la sua squadra, la Polisportiva Verolavecchia in vista dell'inizio della ...Una morte che sta devastando il cuore, che lascia senza parole per la giovanissima età di chi se n'è andato. Ma quello dia Verolavecchia è anche un decesso che rende necessari approfondimenti penali. La procura di Brescia ha aperto un' inchiesta, un fascicolo per omicidio colposo. Non ci sono indagati ...Il corpo senza vita del giovane è arrivato in mattiana a Verolavecchia. Domanice l'ultimo saluto e sabato sera una fiaccolata.La salma del 14enne, oggi, farà ritorno a casa: la camera ardente sarà allestita nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo Apostoli ...