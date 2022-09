Europa ancora divisa sul price cap: forse si farà solo per gas russo (Di venerdì 9 settembre 2022) - Nulla di fatto dal vertice straordinario dei ministri dell'Energia. Nodo irrisolto: imporre il tetto al prezzo solo al gas russo o alle transazioni con tutti i paesi produttori? Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 settembre 2022) - Nulla di fatto dal vertice straordinario dei ministri dell'Energia. Nodo irrisolto: imporre il tetto al prezzoal gaso alle transazioni con tutti i paesi produttori?

DantiNicola : L'opposizione più esplicita a un tetto europeo al prezzo del gas arriva dall'Ungheria. Gli amici di Meloni e Salvin… - LauraGaravini : Aderisco convintamente all'appello @MOVFEDEUROPEO per un' #ItaliaEuropea. Italia ha bisogno di un governo autorevol… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - daniele_geek : RT @andreacantelmo8: #Schallenberg (Min. Esteri Austria): 'Le #sanzioni stanno funzionando e diventano ogni giorni più efficaci. Interi set… - eyepine77 : RT @andreacantelmo8: #Schallenberg (Min. Esteri Austria): 'Le #sanzioni stanno funzionando e diventano ogni giorni più efficaci. Interi set… -