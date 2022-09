Elisabetta, prezzi alle stelle per la Barbie Regina su eBay (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Salgono a vista d’occhio le quotazioni di gadget e memorabilia legati alla Regina Elisabetta. Su eBay ha raggiunto quasi i 1.500 euro il costo della Barbie Regina nell’edizione creata per il Giubileo dei 70 anni di regno. Ma anche tanti altri gadget legati alla sovrana vanno a ruba sia su eBay che su Amazon: dalla tazza con l’effige di Elisabetta II alla statuetta della Regina che saluta con la mano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Salgono a vista d’occhio le quotazioni di gadget e memorabilia legati alla. Suha raggiunto quasi i 1.500 euro il costo dellanell’edizione creata per il Giubileo dei 70 anni di regno. Ma anche tanti altri gadget legati alla sovrana vanno a ruba sia suche su Amazon: dalla tazza con l’effige diII alla statuetta dellache saluta con la mano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

