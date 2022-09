Di Maio contestato a Napoli: “Vattene a casa, non ti vogliamo”. Lui replica: “Non so chi siano” (Di venerdì 9 settembre 2022) Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, è stato aggredito verbalmente da alcuni contestatori mentre entrava al nuovo comitato elettorale di Napoli per l’inaugurazione. Diversi gli insulti partiti dalla folla: “Vattene a casa, assassino, non ti vogliamo”. Così ha risposto Di Maio alla domanda di un cronista che gli ha chiesto se questi contestatori fossero suoi ex amici dei 5 Stelle: “Non lo so, non ho mai avuto il piacere di conoscerli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, è stato aggredito verbalmente da alcuniri mentre entrava al nuovo comitato elettorale diper l’inaugurazione. Diversi gli insulti partiti dalla folla: “, assassino, non ti”. Così ha risposto Dialla domanda di un cronista che gli ha chiesto se questiri fossero suoi ex amici dei 5 Stelle: “Non lo so, non ho mai avuto il piacere di conoscerli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

