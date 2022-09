Da No Vax a No Tax, la manifestazione in piazza San Giovanni contro il caro bollette (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla rivolta contro il green pass alla battaglia contro il caro vita. I No vax, che ora sono No Tax, si preparano per scendere in piazza a manifestare contro l’aumento delle bollette. La manifestazione sabato 10 settembre “Domani il mondo del dissenso si ritrova a piazza San Giovanni, il tricolore della libertà, il nostro famoso bandierone torna a innalzarsi nel cielo di Roma”: così gli agitatori tornano a manifestare domani 10 settembre provando a cavalcare il malcontento diffuso contro l’aumento dei prezzi. Leggi anche: Roma: tram, bus e metro gratis sabato 17 settembre 2022 Testa: “Siamo contro pass e caro bollette” “Simbolo della resistenza, di 30 mesi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Dalla rivoltail green pass alla battagliailvita. I No vax, che ora sono No Tax, si preparano per scendere ina manifestarel’aumento delle. Lasabato 10 settembre “Domani il mondo del dissenso si ritrova aSan, il tricolore della libertà, il nostro famoso bandierone torna a innalzarsi nel cielo di Roma”: così gli agitatori tornano a manifestare domani 10 settembre provando a cavalcare il malcontento diffusol’aumento dei prezzi. Leggi anche: Roma: tram, bus e metro gratis sabato 17 settembre 2022 Testa: “Siamopass e” “Simbolo della resistenza, di 30 mesi di ...

