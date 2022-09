Buckingham palace, svelate le stanze segrete mai viste prime della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 il Regno Unito ha perso la Regina Elisabetta, morta all’età di 96 anni dopo settant’anni come sovrana. La queen è stata un’icona di stile, eleganza, rispetto e generosità che nessuno potrà mai dimenticare. Conosciuta in tutto il mondo, oggi intere popolazioni piangono la sua scomparsa. Regina Elisabetta, le stanze segrete di Buckingham palace È stato proclamato lutto nazionale per circa due settimane e i palazzi reali saranno chiusi al pubblico. Noi, però, vogliamo fare un viaggio virtuale all’interno di Buckingham palace e scoprire alcuni dettagli sulle stanze segrete. In primo luogo, c’è il cinema che come rivela una giornalista di BBC: ” Il pavimento ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 il Regno Unito ha perso la, morta all’età di 96 anni dopo settant’anni come sovrana. La queen è stata un’icona di stile, eleganza, rispetto e generosità che nessuno potrà mai dimenticare. Conosciuta in tutto il mondo, oggi intere popolazioni piangono la sua scomparsa., lediÈ stato proclamato lutto nazionale per circa due settimane e i palazzi reali saranno chiusi al pubblico. Noi, però, vogliamo fare un viaggio virtuale all’interno die scoprire alcuni dettagli sulle. In primo luogo, c’è il cinema che come rivela una giornalista di BBC: ” Il pavimento ...

