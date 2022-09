A Mattia Sorbi è successa la cosa peggiore per un corrispondente di guerra (Di venerdì 9 settembre 2022) A Mattia Sorbi, ricoverato, quando scrivo, in un ospedale della città di Kherson, occupata dall’esercito russo, è successa la cosa peggiore che possa succedere a un giornalista corrispondente da una situazione di guerra. La cosa peggiore non è morire, ma che muoiano la persona o le persone che ti stanno accompagnando. Nell’esplosione di una mina sulla strada di Kherson, dove Mattia Sorbi è stato ferito, il guidatore che lo trasportava, un tassista, cittadino ucraino di Mykolaiv, è rimasto ucciso. Questo è il punto, questa la tragedia. Di ogni altro aspetto ci sarà tempo di parlare, quando Mattia sarà tornato: con le informazioni appropriate, a ragion veduta. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) A, ricoverato, quando scrivo, in un ospedale della città di Kherson, occupata dall’esercito russo, èlache possa succedere a un giornalistada una situazione di. Lanon è morire, ma che muoiano la persona o le persone che ti stanno accompagnando. Nell’esplosione di una mina sulla strada di Kherson, doveè stato ferito, il guidatore che lo trasportava, un tassista, cittadino ucraino di Mykolaiv, è rimasto ucciso. Questo è il punto, questa la tragedia. Di ogni altro aspetto ci sarà tempo di parlare, quandosarà tornato: con le informazioni appropriate, a ragion veduta.

