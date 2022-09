9 settembre 1991: muore l’arbitro Concetto Lo Bello (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) 31 anni fa, è morto l’arbitro dei record: Concetto Lo Bello Il 9 settembre del 1991, all’età di 67 anni, muore l’arbitro dei record: Concetto Lo Bello. Un arbitro carismatico ed autoritario. E’ lui ad aver arbitrato il maggior numero di gare in Serie A. Inoltre, all’età di 50 anni e 13 giorni, ha arbitrato la finale di Coppa Uefa tra Feyenoord e Tottenham risultando il giudice di gara più anziano a dirigere una partita in ambito europeo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 31 anni fa, è mortodei record:LoIl 9del, all’età di 67 anni,dei record:Lo. Un arbitro carismatico ed autoritario. E’ lui ad aver arbitrato il maggior numero di gare in Serie A. Inoltre, all’età di 50 anni e 13 giorni, ha arbitrato la finale di Coppa Uefa tra Feyenoord e Tottenham risultando il giudice di gara più anziano a dirigere una partita in ambito europeo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

