Ultime Notizie – Regina Elisabetta, Emanuele Filiberto: “Oggi perdiamo la nonna e la mamma di tutta l’Europa” (Di giovedì 8 settembre 2022) “E’ una notizia molto triste, che abbiamo ricevuto pochi minuti fa. E’ stata un Regina meravigliosa, la mamma, la nonna, la sorella di tutti gli inglesi e credo anche di tutta l’Europa”. A dirlo all’Adnkronos, commentando addolorato a caldo la scomparsa della Regina Elisabetta, è Emanuele Filiberto di Savoia. “Ma Oggi perdiamo non solo una mamma o una nonna -aggiunge l’esponente di Casa Savoia- bensì un capo di Stato e soprattutto una donna che ha saputo mantenere un’unione molto importante per la monarchia in Inghilterra, e forse anche nell’Europa e nel mondo”. Emanuele Filiberto esprime il suo cordoglio rivolgendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “E’ una notizia molto triste, che abbiamo ricevuto pochi minuti fa. E’ stata unmeravigliosa, la, la, la sorella di tutti gli inglesi e credo anche di”. A dirlo all’Adnkronos, commentando addolorato a caldo la scomparsa della, èdi Savoia. “Manon solo unao una-aggiunge l’esponente di Casa Savoia- bensì un capo di Stato e soprattutto una donna che ha saputo mantenere un’unione molto importante per la monarchia in Inghilterra, e forse anche nele nel mondo”.esprime il suo cordoglio rivolgendo ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 08 settembre - Serale Segui l'attualità dall'Europa… - corgiallorosso : LIVE Ludogorets-Roma 1-0 (72' Cauly) – 75' Camara, Bove e Volpato per Matic, Mancini e Cristante -