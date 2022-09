Tornare in ufficio dopo le ferie fa male, ma queste idee outfit ci possono aiutare (forse) (Di giovedì 8 settembre 2022) Con ancora il profumo dei solari sulla pelle - e i granelli di sabbia o i fili d’erba ai piedi - scocca puntuale e inquietante come il pendolo (svizzero?) di Vecna in Stranger Things 4 l’appuntamento con l’inesorabile momento tenuto per settimane nell’angolo più remoto del cervello: Tornare alla cruda realtà del quotidiano e quindi al loop della creazione randomica di outfit da urban citizen. Nello specifico si ritorna agli outfit da ufficio e da studio e al frustrante contenimento dell'amore per stampe floreali e tie dye per Tornare con ritrovato entusiasmo (!) nella moda back to office. Seriosa sì, ma mai troppo ingessata. Tra le tendenze della moda uomo autunno inverno 2022/23 abbiamo preso in considerazione quelle inspo adatte alla rentrée senza che la nostalgia per lini stropicciati e tinte fluo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Con ancora il profumo dei solari sulla pelle - e i granelli di sabbia o i fili d’erba ai piedi - scocca puntuale e inquietante come il pendolo (svizzero?) di Vecna in Stranger Things 4 l’appuntamento con l’inesorabile momento tenuto per settimane nell’angolo più remoto del cervello:alla cruda realtà del quotidiano e quindi al loop della creazione randomica dida urban citizen. Nello specifico si ritorna aglidae da studio e al frustrante contenimento dell'amore per stampe floreali e tie dye percon ritrovato entusiasmo (!) nella moda back to office. Seriosa sì, ma mai troppo ingessata. Tra le tendenze della moda uomo autunno inverno 2022/23 abbiamo preso in considerazione quelle inspo adatte alla rentrée senza che la nostalgia per lini stropicciati e tinte fluo ...

