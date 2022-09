Tomaso Trussardi e Ruzwana Bashir beccati insieme in barca | sono bellissimi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 settembre 2022)ritrova il sorriso con? Sarebbero davvero una bellissima coppia, come mostrano le foto della rivista Diva e Donna, ma al momento non è chiaro se lo siano davvero. Il gossip ha appena accennato alla possibilità di un ritorno di fiamma trae Michelle Hunziker, magari è tutto falso ma intanto c’è da attendere. Arrivano però gli scatti dei paparazzi e sullo yacht dove si trovanoe la bella manager inglese i sorrisi non mancano. Dicono che sia la Hunziker a tentare il riavvicinamento con il padre delle sue bambine ma lui appare distratto dalle ceo e cofondatrice della piattaforma di viaggi.ha già dimenticato ...