Sulla scia dell’Olimpico, ultras Lazio: “Con noi non si scherza” (Di giovedì 8 settembre 2022) È passata quasi una settimana da Lazio–Napoli, gara terminata 1-2 in favore degli azzurri di Luciano Spalletti, ma proseguono le polemiche dei laziali dopo gli episodi arbitrali che hanno coinvolto il fischietto Simone Sozza della sezione di Seregno. Il mancato rigore fischiato a Manuel Lazzari in occasione del contatto con Mario Rui sull’1-2 e il contatto Kim-Luis Alberto in occasione dell’1-1 partenopeo, sono stati gli episodi infuocati che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente capitolino, con Maurizio Sarri che non le ha mandate di certo a dire nel post-gara. Il clima infuocato però non ha portato a nulla, anzi, perché sulle dichiarazioni del tecnico toscano la FIGC ha aperto un’indagine, mentre Danilo Cataldi addirittura si è visto infliggere la squalifica causa frasi blasfeme. FOTO: Getty – Lazio Napoli Le gocce che hanno fatto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) È passata quasi una settimana da–Napoli, gara terminata 1-2 in favore degli azzurri di Luciano Spalletti, ma proseguono le polemiche dei laziali dopo gli episodi arbitrali che hanno coinvolto il fischietto Simone Sozza della sezione di Seregno. Il mancato rigore fischiato a Manuel Lazzari in occasione del contatto con Mario Rui sull’1-2 e il contatto Kim-Luis Alberto in occasione dell’1-1 partenopeo, sono stati gli episodi infuocati che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente capitolino, con Maurizio Sarri che non le ha mandate di certo a dire nel post-gara. Il clima infuocato però non ha portato a nulla, anzi, perché sulle dichiarazioni del tecnico toscano la FIGC ha aperto un’indagine, mentre Danilo Cataldi addirittura si è visto infliggere la squalifica causa frasi blasfeme. FOTO: Getty –Napoli Le gocce che hanno fatto ...

Rosabianca123 : RT @Betty36174919: Pooteen:“finora non abbiamo perso niente” 51000???? morti, migliaia di feriti, civili morti e case distrutte per la sua s… - adina_g6 : RT @Betty36174919: Pooteen:“finora non abbiamo perso niente” 51000???? morti, migliaia di feriti, civili morti e case distrutte per la sua s… - malimortacc : RT @Betty36174919: Pooteen:“finora non abbiamo perso niente” 51000???? morti, migliaia di feriti, civili morti e case distrutte per la sua s… - AmbrosiniBruno1 : RT @Betty36174919: Pooteen:“finora non abbiamo perso niente” 51000???? morti, migliaia di feriti, civili morti e case distrutte per la sua s… - antoniolucascot : RT @Betty36174919: Pooteen:“finora non abbiamo perso niente” 51000???? morti, migliaia di feriti, civili morti e case distrutte per la sua s… -