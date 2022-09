Styles parla dello sputo a Chris Pine: “A Venezia per sputargli addosso” (Di giovedì 8 settembre 2022) In questi giorni il cast di Don’t Worry Darling ci ha regalato del trash notevole e la ciliegina sulla torta è stato il presunto sputo di Harry Styles su Chris Pine. Migliaia di utenti social sono convinti che il cantante inglese abbia sputato sul collega e tutto per questo video (scena ripresa da più angolazioni)… Una fonte vicina a Chris Pine ha immediatamente smentito la notizia: “Harry Styles non ha sputato su Chris Pine. Non c’è nient’altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi altra ipotesi è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste. Quello che avete letto non corrisponde alla verità. Si tratta di tentativi di alterare la realtà“. Lo stesso Chris Pine ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022) In questi giorni il cast di Don’t Worry Darling ci ha regalato del trash notevole e la ciliegina sulla torta è stato il presuntodi Harrysu. Migliaia di utenti social sono convinti che il cantante inglese abbia sputato sul collega e tutto per questo video (scena ripresa da più angolazioni)… Una fonte vicina aha immediatamente smentito la notizia: “Harrynon ha sputato su. Non c’è nient’altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi altra ipotesi è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste. Quello che avete letto non corrisponde alla verità. Si tratta di tentativi di alterare la realtà“. Lo stessoha ...

