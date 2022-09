Sicilia, le montagne di rifuti per strada mettono in fuga gli investitori olandesi: “Mancano le condizioni igieniche di base” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Mancanza di condizioni igieniche di base”. È con questo giudizio, difficilmente appellabile, che in Sicilia si è conclusa la trasferta degli emissari di una società olandese interessata a un importante investimento nel settore turistico. La vicenda risale ad alcune settimane fa e riguarda il territorio di Trabia, centro di diecimila abitanti che, nel Palermitano, si affaccia sulla costa tirrenica. I consulenti del gruppo imprenditoriale erano arrivati sull’isola con il compito di valutare le condizioni complessive del progetto. Che la Sicilia sia una delle regioni più belle d’Italia infatti è fuori di discussione, che da anni faccia i conti con l’emergenza rifiuti pure. “Ho percorso ripetutamente le strade con tutto lo staff tecnico constatando la presenza di montagne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Mancanza didi”. È con questo giudizio, difficilmente appellabile, che insi è conclusa la trasferta degli emissari di una società olandese interessata a un importante investimento nel settore turistico. La vicenda risale ad alcune settimane fa e riguarda il territorio di Trabia, centro di diecimila abitanti che, nel Palermitano, si affaccia sulla costa tirrenica. I consulenti del gruppo imprenditoriale erano arrivati sull’isola con il compito di valutare lecomplessive del progetto. Che lasia una delle regioni più belle d’Italia infatti è fuori di discussione, che da anni faccia i conti con l’emergenza rifiuti pure. “Ho percorso ripetutamente le strade con tutto lo staff tecnico constatando la presenza di...

