Rapporto Coop | Incognite per il settore della grande distribuzione | 2022 e 2023 gli anni più difficili

Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il 2022, e forse ancor di più il 2023, potrebbe essere l'anno più difficile della storia della grande distribuzione organizzata in Italia. Da un lato, infatti, le imprese retail devono fare i conti con l'eccezionale rincaro dei listini industriali e l'esplosione del caro energia. Dall'altro dalle difficoltà della domanda finale e dalla necessità di attutire l'effetto sulla capacità di acquisto del consumatore. Ad oggi, infatti, i prezzi dei beni alimentari venduti dall'industria alle catene della Gdo sono cresciuti del 15% rispetto allo scorso anno (var % tendenziale luglio-agosto 2022-2021), mentre l'inflazione alla vendita nello stesso periodo ha fatto segnare un valore di poco superiore al +9%.

